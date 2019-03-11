Частные подрядчики Екатеринбурга саботируют уборку города от снега

Частные подрядчики Екатеринбурга саботируют уборку города от снега. 14 подрядных организаций решили, что снег является твердыми коммунальными отходами (ТКО), а вывозить их должна "Спецавтобаза". Об этом Накануне.RU сообщили в мэрии города.

Как пояснила председатель комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга Екатерина Мурзина, ТКО – это "отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами".

Что касается снега, то это вид атмосферных осадков и, как бы не было сильно желание получить за его уборку двойную оплату, к ТКО он никакого отношения не имеет.

"В настоящий момент юридические службы мэрии города уже рассматривают возможность ответных действий: во-первых, речь идет о расторжении контракта в связи невыполнением его условий, а во-вторых, о возможных исках – по тем же причинам", - добавили в пресс-службе.

Отметим, что на некачественную уборку улиц этой зимой неоднократно указывали и горожане и Госавтоинспекция. Жители отмечали, что снег с дорог и тротуаров не убирается, а просто сдвигается к обочине, образуя валы. ГИБДД обращала внимание, что нарушения выражены в наличии снежного наката на проезжей части, снежных валов, а также было обнаружено, что пешеходные переходы не расчищались от снега. Были претензии к качеству уборки парка Зеленая роща, где трактор повредил стволы вековых деревьев. Затянули с уборкой и владельцы коммерческих площадок – им пришлось угрожать штрафами.

Вместе с тем, пока темп работ недостаточен, чтобы говорить об избавлении от извечной проблемы Екатеринбурга в межсезонье – грязи на дорогах и тротуарах. Высокинский ставил задачу сделать улицы чистыми к 15 марта. Возможно, если бы работа по вывозу снега была организована должным образом на протяжении всей зимы, а не только к ее концу, то с этой задачей было бы справиться проще.