В Хабаровском крае горит нефтеперерабатывающий завод

На территории нефтеперерабатывающего завода в Комсомольске-на-Амуре произошел пожар, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Сообщение о возгорании поступило в 12.50 (5.50 мск). Сведений о пострадавших нет. Пожар тушат, его площадь не уточняется.

В конце 2018 года произошел пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне. На заводе загорелась печь установки каталитического крекинга для переработки нефтепродуктов.

Горожане отмечали, что огонь и дым было видно даже из отдаленных районов города. Вместе с тем Мосэкомониторинг не зафиксировал роста концентрации загрязняющих веществ в воздухе.