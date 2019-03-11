11 Марта 2019
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В Хабаровском крае горит нефтеперерабатывающий завод

На территории нефтеперерабатывающего завода в Комсомольске-на-Амуре произошел пожар, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Сообщение о возгорании поступило в 12.50 (5.50 мск). Сведений о пострадавших нет. Пожар тушат, его площадь не уточняется.

В конце 2018 года произошел пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне. На заводе загорелась печь установки каталитического крекинга для переработки нефтепродуктов.

Горожане отмечали, что огонь и дым было видно даже из отдаленных районов города. Вместе с тем Мосэкомониторинг не зафиксировал роста концентрации загрязняющих веществ в воздухе.

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В Хабаровском крае горит нефтеперерабатывающий завод

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Теги: нефтеперерабатывающий завод, пожар



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