Скончался актер, сыгравший Си Си Кэпвелла в "Санта-Барбаре"

В США в возрасте 84 лет скончался актер Джед Аллан – звезда мыльных опер, хорошо известный российскому зрителю по роли Си Си Кэпвелла в сериале "Санта-Барбара".

Младший сын актера Рик Браун сообщил печальную новость на официальной фан-странице Аллана в Facebook. Он отметил, что рядом с Джедом в последние дни была его семья.

Аллан сыграл также в сериале "Беверли Хиллз 90210" – он исполнял роль Раша Сандерса, отца одного из главных персонажей Стива Сандерса (Йен Зиринг). Зиринг опубликовал на своей странице в Instagram фото с Алланом и написал: "Мне очень грустно, что мы потеряли еще одну звезду "90210". Я имел удовольствие работать с Джедом в 94-99 году".

Напомним, на прошлой неделе скончался актер Люк Перри. Он был звездой сериалов "Ривердейл" и "Беверли Хиллз 90210". Люк умер от инсульта, причем на следующий день после известия о перезапуске "90210", в котором он должен был сыграть также одну из главных ролей.