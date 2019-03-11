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Общество За рубежом

Скончался актер, сыгравший Си Си Кэпвелла в "Санта-Барбаре"

В США в возрасте 84 лет скончался актер Джед Аллан – звезда мыльных опер, хорошо известный российскому зрителю по роли Си Си Кэпвелла в сериале "Санта-Барбара".

Младший сын актера Рик Браун сообщил печальную новость на официальной фан-странице Аллана в Facebook. Он отметил, что рядом с Джедом в последние дни была его семья.

Аллан сыграл также в сериале "Беверли Хиллз 90210" – он исполнял роль Раша Сандерса, отца одного из главных персонажей Стива Сандерса (Йен Зиринг). Зиринг опубликовал на своей странице в Instagram фото с Алланом и написал: "Мне очень грустно, что мы потеряли еще одну звезду "90210". Я имел удовольствие работать с Джедом в 94-99 году".

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Напомним, на прошлой неделе скончался актер Люк Перри. Он был звездой сериалов "Ривердейл" и "Беверли Хиллз 90210". Люк умер от инсульта, причем на следующий день после известия о перезапуске "90210", в котором он должен был сыграть также одну из главных ролей.

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Скончался актер, сыгравший Си Си Кэпвелла в "Санта-Барбаре"

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Теги: джед аллан, санта-барбара, сериал, беверли хиллз 90210



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