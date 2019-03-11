Строительство ледокола для завода "Арктик СПГ 2" отложено

Строительство ледокола "Обь-2" в рамках проекта "Портофлот" для нового СПГ-завода НОВАТЭКа может быть отложено. "Росатом" и газовая компания примут решение об объявлении конкурса на строительство по итогам эксплуатации ледокола "Обь" для проекта "Ямал СПГ".

Конкурс должен был состояться до конца 2018 г., проект "Портофлот" предполагает обслуживание танкеров-газовозов в порту в условиях сложной ледовой обстановки, пишет "Коммерсант".

Ледокол "Обь" еще не введен, его строительством занимается входящий в ОСК Выборгский завод. Контракт был заключен в 2015 г. за $97,7 млн. Судно должно было быть сдано в эксплуатацию в 2018 г., но из-за проблем с поставщиками и подрядчиками сроки сдачи перенесены на май 2019 г. В проект помимо портового ледокола "Обь" входят два ледовых буксира класса Arc4 "Пур" и "Тамбей" и два ледокольных буксира Arc6 "Юрибей" и "Надым". Строительство буксиров осуществляет "Краншип" в Краснодарском крае.

Ранее Правительство поручило построить четыре ледокола на газомоторном топливе для НОВАТЭКа.



