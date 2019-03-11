11 Марта 2019
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Строительство ледокола для завода "Арктик СПГ 2" отложено

Строительство ледокола "Обь-2" в рамках проекта "Портофлот" для нового СПГ-завода НОВАТЭКа может быть отложено. "Росатом" и газовая компания примут решение об объявлении конкурса на строительство по итогам эксплуатации ледокола "Обь" для проекта "Ямал СПГ".
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Конкурс должен был состояться до конца 2018 г., проект "Портофлот" предполагает обслуживание танкеров-газовозов в порту в условиях сложной ледовой обстановки, пишет "Коммерсант".

Ледокол "Обь" еще не введен, его строительством занимается входящий в ОСК Выборгский завод. Контракт был заключен в 2015 г. за $97,7 млн. Судно должно было быть сдано в эксплуатацию в 2018 г., но из-за проблем с поставщиками и подрядчиками сроки сдачи перенесены на май 2019 г. В проект помимо портового ледокола "Обь" входят два ледовых буксира класса Arc4 "Пур" и "Тамбей" и два ледокольных буксира Arc6 "Юрибей" и "Надым". Строительство буксиров осуществляет "Краншип" в Краснодарском крае.

Ранее Правительство поручило построить четыре ледокола на газомоторном топливе для НОВАТЭКа.


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Строительство ледокола для завода "Арктик СПГ 2" отложено

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Теги: Росатом, НОВАТЭК, ледокол, Арктик СПГ 2



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