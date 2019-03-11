Boeing отложил презентацию нового самолета из-за авиакатастрофы в Эфиопии

Корпорация Boeing отменила презентацию нового самолета в связи с авиакатастрофой в Эфиопии.

В Boeing подчеркнули, что компания после крушения сосредоточится на поддержке расследования случившегося.

Как сообщает Reuters, презентация нового воздушного судна была запланирована на 13 марта.

Напомним, самолет разбился утром 10 марта. Стало известно, что экипаж лайнера ET302 сообщил в аэропорт вылета о проблемах на борту. Пилоты планировали вернуться в Аддис-Абебу и авиадиспетчеры дали на это разрешение.

Ранее сообщалось, что в результате крушения эфиопского "Боинга" никто не выжил. На борту находились 157 человек, из которых 149 человек являлись иностранными гражданами 35 государств, а также 8 членов экипажа. Среди погибших было трое граждан России.

Кроме того, при крушении погибли девятнадцать сотрудников ООН. Как передает Regnum, это работники различных подразделений ООН и аффилированных организаций.