11 Марта 2019
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра

У экс-силовика из Югры из припаркованной у Счётной палаты машины украли деньги, iPad и "травмат"

В Москве обокрали работавшего в ХМАО полковника полиции Владислава Четверикова, передаёт корреспондент Накануне.RU.

5 марта он припарковался у здания Счётной палаты в столице, сообщает Mash. По возвращении он увидел, что у "Лэнд крузера" разбито стекло, а внутри не хватает очков за 120 тыс. руб., кошелька за 70 тыс., iPad, 100 тыс. руб. наличными и травматического пистолета.

Напомним, Четверикова перевели в Ханты-Мансийск из Москвы в 2014 г. Он возглавил следственное отделение окружного управления МВД. Позже его сменил на этом посту Михаил Ерёмин, а Четвериков вернулся в столицу.

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У экс-силовика из Югры из припаркованной у Счётной палаты машины украли деньги, iPad и "травмат"

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Теги: Владислав Четвериков, УМВД по ХМАО, Лэнд крузер, кража



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