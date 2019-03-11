11 Марта 2019
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Челябинская область Тюменская область Уральский ФО Пермский край

Уральский регион попал в список территорий с критическим риском возникновения "мусорной" напряженности

Челябинская область попала в число регионов, где риск возникновения "мусорной" напряженности критический. К такому выводу пришли эксперты РАНХиГС и группы Wasteconsulting, которые проводят исследование политических и управленческих последствий реформы обращения с ТКО, передает корреспондент Накануне.RU.
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Проанализирована ситуация в 33 регионах, 13 из них оказались в красной зоне риска. Южный Урал занимает 13 место, на первом - Санкт-Петербург. Один из ключевых факторов - выборы. В желтой зоне - в числе регионов, где риск возникновения "мусорных" протестов высокий - находится Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Самая низкая вероятность в Забайкальском крае.

Ранее аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza подсчитали, что минимальное и максимальное значения тарифов региональных операторов по вывозу твердых коммунальных отходов различаются в 26,6 раза. Пересмотр тарифов на вывоз мусора значительно повлиял на инфляцию в начале 2019 г.

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Уральский регион попал в список территорий с критическим риском возникновения "мусорной" напряженности

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Теги: мусорная реформа, РАНХиГС и группы Wasteconsulting



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