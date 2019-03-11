В Первоуральске сгорели три автомобиля и ангар

В Первоуральске вечером в воскресенье произошел пожар. От огня пострадали три автомобиля.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, все случилось на улице Урицкого: на площади в 60 кв.м сгорели металлический ангар и "УАЗ Патриот". Также огнем оказались повреждены кузова автомобилей "Киа" и "Ситроен".

В тушении пожара были задействованы две единицы техники и семь человек личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 23 часа 55 минут.

Точная причина возгорания сейчас устанавливается.