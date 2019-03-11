Немецкий политик обвинил Запад в ухудшении отношений с РФ

Европа сама отвернулась от России и её лидера Владимира Путина, который в начале своего президентства был настроен на сближение. С таким заявлением выступил Эрнст Тельчик, бывший советник по вопросам внешней политики и безопасности экс-канцлера ФРГ Гельмута Коля.

Как передаёт "РИА Новости", немецкий политик назвал "однобокой" позицию западных СМИ о Путине как "враге Европы" и способном на всё "злодее". По мнению Тельчика, внешнеполитические действия Москвы "носят оборонительный характер".

"Карл XII, Наполеон, Адольф Гитлер — это Запад всегда нападал на Россию. Что ощущает нормальный русский человек, когда узнаёт, что немецкие солдаты снова стоят на российской границе?", — отметил политик в интервью газете Der Spiegel. При этом он подчеркнул, что именно действия НАТО ухудшают ситуацию проводимыми учениями и разведывательными полётами у границ РФ.

При этом нынешнее состояние российско-германских отношений Тельчик вменил в вину главным образом действующему канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, которой, по его мнению, не хватает лидерских качеств.