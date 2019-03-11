В ФЕОР выразили соболезнования по поводу смерти Этуша

11 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Нужно бороться…" Завещание Жореса Алферова

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество В России

В ФЕОР выразили соболезнования по поводу смерти Этуша

Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода и главный раввин России Берл Лазар выразили соболезнования в связи со смертью актёра Владимира Этуша. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ФЕОР.

Напомним, народный артист СССР скончался в субботу в больнице. По словам его дочери Раисы, смерть могла наступить из-за имевших место проблем с сердцем.

Президент ФЕОР своём письме по поводу кончины Этуша назвал его "артистом с большой буквы", роли которого "навсегда войдут в золотой фонд театральной истории России". Также он отметил "выдающийся педагогический талант" артиста.

"С особой честью Федерация еврейских общин России вручила в 2015 году премию "Скрипач на крыше" в номинации "Человек-легенда" Владимиру Абрамовичу Этушу", — напомнил Борода.

В свою очередь, Лазар отметил, что своей жизнью Этуш "с честью" выполнил доставшееся ему от Бога "очень большое задание".

"В юности он прошёл войну, его боевые ордена и медали — свидетельство того, что он реально спасал жизни многих людей, — говорится в письме раввина. — И потом, в своём творчестве он воспитывал миллионы зрителей на ценностях гуманизма, чтобы не было больше войн, чтобы не гибли невинные люди. Актёрский талант Владимира Этуша заряжал целые поколения россиян оптимизмом и верой в конечное торжество добра. Огромное спасибо ему за это!".

Владимир Этуш, вручение госнаград(2018)|Фото: пресс-служба президента России

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В ФЕОР выразили соболезнования по поводу смерти Этуша

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Владимир Этуш, ФЕОР, Александр Борода, Берл Лазар



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 09.03.2019 13:22 Мск Умер народный артист СССР Владимир Этуш

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что делать с чиновниками, допускающими антисоциальные высказывания?

Результаты 1040

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети