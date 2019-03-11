В ФЕОР выразили соболезнования по поводу смерти Этуша

Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода и главный раввин России Берл Лазар выразили соболезнования в связи со смертью актёра Владимира Этуша. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ФЕОР.

Напомним, народный артист СССР скончался в субботу в больнице. По словам его дочери Раисы, смерть могла наступить из-за имевших место проблем с сердцем.

Президент ФЕОР своём письме по поводу кончины Этуша назвал его "артистом с большой буквы", роли которого "навсегда войдут в золотой фонд театральной истории России". Также он отметил "выдающийся педагогический талант" артиста.

"С особой честью Федерация еврейских общин России вручила в 2015 году премию "Скрипач на крыше" в номинации "Человек-легенда" Владимиру Абрамовичу Этушу", — напомнил Борода.

В свою очередь, Лазар отметил, что своей жизнью Этуш "с честью" выполнил доставшееся ему от Бога "очень большое задание".

"В юности он прошёл войну, его боевые ордена и медали — свидетельство того, что он реально спасал жизни многих людей, — говорится в письме раввина. — И потом, в своём творчестве он воспитывал миллионы зрителей на ценностях гуманизма, чтобы не было больше войн, чтобы не гибли невинные люди. Актёрский талант Владимира Этуша заряжал целые поколения россиян оптимизмом и верой в конечное торжество добра. Огромное спасибо ему за это!".