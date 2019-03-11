В Ульяновской области зафиксировали вспышку кори

Минздрав Ульяновской области зарегистрировал вспышку кори в Николаевском районе, сообщается на сайте ведомства.

По состоянию на 10 марта диагноз подтвердился у 11-ти жителей сёл Славкино, Андреевка, Барановка и посёлка Николаевка, в том числе у троих детей и четверых медработников.

По словам врачей, источником заболевания стали двое жителей района, работающие вахтовым методом в Москве.

"Они обратились в Барановскую участковую больницу с признаками ОРВИ. Остальные жители заболели в результате контакта с ними", — говорится на сайте регионального Минздрава.

В настоящее время все больные госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное с положительной динамикой.