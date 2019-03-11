Для госслужащих и депутатов подготовили постное меню

Для госслужащих и парламентариев, решивших отказаться на время Великого поста от молока и мяса, комбинат питания "Кремлевский" подготовил постное меню.

С 11 марта в столовых, кафе и буфетах здания Администрации президента, кабмина, Госдумы, Совета Федерации и Центральной избирательной комиссии будут предлагаться около 80 постных блюд: супы, салаты, гарниры и закуски. Цена за каждое блюдо не превысит 130 руб.

Как отмечается, постные блюда выбирают до половины посетителей кафе и столовых, сообщает "Рен ТВ".

Великий пост у православных христиан начинается 11 марта. Он продлится семь недель.

Напомним, в ноябре 2018 года депутат Госдумы Александр Хинштейн решил развеять миф о сказочной дешевизне столовой нижней палаты парламента. Он выложил фотографию меню с ценами в Twitter.

Опубликовал депутат и фото своего обеда, за который пришлось заплатить 253 рубля.

Однако после поста интернет-пользователи сошлись во мнении, что при зарплатах депутатов Госдумы, цены в их столовой все равно низкие. Комментаторы посоветовали сопоставлять зарплаты и льготы депутатов с зарплатами тех, "кто выбрал их своими слугами".