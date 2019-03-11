"Камчаткомагропромбанк" ликвидирован по решению суда

Арбитражный суд Камчатского края принял к производству исковое заявление Банка России о ликвидации "Камчаткомагропромбанка".

В суде пояснили, что данное решение принято на том основании, что у лишённой лицензии организации не найдено признаков банкротства, а потому, согласно закону, она должна быть ликвидирована.

"Стоимость активов кредитной организации достаточна для исполнения обязательств перед кредиторами и обязанности по уплате обязательных платежей, в связи с чем Банком России подано заявление о ликвидации ПАО "Камчаткомагропромбанк", — сообщили ТАСС в суде.