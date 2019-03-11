Боевик "Капитан Марвел" возглавил российский кинопрокат

Фантастическая картина "Капитан Марвел" заработал за первые четыре дня проката в России 678,6 млн руб.

Фильм возглавил отечественный кинопрокат по итогам выходных. Лента американских режиссеров Анны Боден и Райана Флека снята по мотивам комиксов о супергероях издательства Marvel. В фильме снимались Бри Ларсон, Сэмюэл Л. Джексон, Джуд Лоу, Бен Мендельсон.

На втором месте по сборам полнометражный мультфильм "Как приручить дракона - 3". Картина принесла создателям 262,8 млн руб. Замыкает тройку комедия российского производства "Любовницы", которая собрала в кинотеатрах за выходные 95,9 млн руб., сообщает ТАСС.