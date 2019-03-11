Житель Сургута погиб от гриппа

Житель Сургута скончался в больнице от свиного гриппа.

Мужчина обратился к медикам 27 февраля. В тот же день его госпитализировали в инфекционное отделение ОКБ с признаками ОРВИ.

Несмотря на действия врачей, состояние мужчины продолжало ухудшаться. Позже его перевели в реанимацию. 6 марта житель Сургута скончался. Причина смерти - подвид свиного гриппа, сообщает телеграм-канал "Mash".

Тем временем, местные власти опровергли информацию о смерти пациента от свиного гриппа, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на департамент здравоохранения Югры.