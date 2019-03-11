11 Марта 2019
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Политика За рубежом

Гуайдо намерен ввести в Венесуэле режим ЧП

Венесуэльский оппозиционер Хуан Гуайдо заявил, что намерен попросить Национальную ассамблею ввести режим чрезвычайного положения на территории страны в связи с отсутствием электроэнергии.

"Завтра я попрошу Национальную ассамблею санкционировать введение режима ЧП по всей стране. Мы не можем оставить наших людей без поддержки", - сказал он. По словам политика, введение режима ЧП позволит "запросить [международную] помощь, чтобы справиться с этой ситуацией", сообщает ТАСС.

Напомним, на днях в Венесуэле начались перебои с электроснабжением, столица, аэропорт Каракаса и более 20 штатов южноамериканской страны остались без света из-за аварии, был остановлен метрополитен.

Напомним, 23 января спикер парламента и так называемый лидер оппозиции Хуан Гуайдопровозгласил себя и.о. главы государства. Вашингтон настаивает на сложении законного президента Николаса Мадуро своих полномочий. Однако даже западная пресса признала провал госпереворота. Между тем, США не исключают введения вторичных санкций против государств, сотрудничающих с правительством действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

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Гуайдо намерен ввести в Венесуэле режим ЧП

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Теги: Венесуэла, Хуан Гуайдо, ЧП



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