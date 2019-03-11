В России продолжают дорожать новостройки

В России продолжается рост первичной недвижимости.

Средняя стоимость новостроек в крупных городах за год выросла на 8% — до 55,6 тыс. руб. за квадратный метр. Наименьший рост в 3% отмечен в Екатеринбурге, Волгограде и Ростове-на-Дону. Тем временем, в Казани жильё за год подорожало на 18%. Также существенно подорожали квартиры в новостройках Новосибирска и Красноярска. В Москве только за последний месяц средняя стоимость недвижимости экономкласса увеличилась на 8% — до 122,1 тыс. руб. за квадратный метр.

Корректировка рынка первичной недвижимости происходит из-за увеличения НДС и приближающегося перехода на использование эксроу-счетов, сообщает "Коммерсант".

Тем временем, Центробанк России рассчитывает на стабилизацию ипотечных ставок и отслеживает ситуацию.

Как сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, в 2018 году выдачи по ипотеке выросли практически на 50%, было выдано 3 трлн ипотечных кредитов, и ставки были достаточно низкими.

"Но, конечно, в последний месяц они чуть-чуть пошли вверх. Мы сейчас ситуацию мониторим и рассчитываем, что они стабилизируются как минимум", - отметила глава регулятора, сообщает РИА "Новости".

Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что Ставки по ипотечным кредитам начнут снижаться уже в 2019 году. Однако предсказать, будет это 8 или 9%, он не может: учитывая инфляцию, в этом году уровень в 8% вряд ли достижим.