Аналитики предсказали средний курс рубля в 2019 году

11 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Нужно бороться…" Завещание Жореса Алферова

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика В России

Аналитики предсказали средний курс рубля в 2019 году

Один американский доллар в 2019 году в среднем будет стоить 65 руб.

Как сообщил финансовый аналитик компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин, здесь заложен существенный дисконт, связанный с геополитикой, в том числе с американскими санкциями в отношении Москвы, сообщает RT.

Как сообщалось ранее, Минэкономразвития скорректировало прогноз по среднегодовому курсу рубля в 2019 году - с 63,9 руб. до 66,4 руб. за доллар.

Как сообщил глава министерства Максим Орешкин, это связано с усилением санкционного давления. "Изменение было техническое, пара процентов, связанное с тем, как складывается ситуация. Санкционная история, которая относительно прошлого прогноза усилилась, не позволяет надеяться на какое-то резкое укрепление рубля с текущих уровней", - отметил Орешкин, сообщает ТАСС.

Ранее начальник отдела продаж "БКС Брокер" Вячеслав Абрамов говорил, что курс американской валюты может вырасти до 68 руб. По словам эксперта, в начале весны такая ситуация обычна, так как инвесторы закрывают спекулятивные позиции и уходят в защитные инструменты.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Аналитики предсказали средний курс рубля в 2019 году

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: курс рубля, доллар



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 07.03.2019 02:09 Мск Минэкономики понизило прогноз по курсу рубля

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что делать с чиновниками, допускающими антисоциальные высказывания?

Результаты 1018

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети