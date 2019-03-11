11 Марта 2019
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Армия и ВПК В России

Появилось видео испытаний российского ослепляющего оружия

В интернете появилось видео испытаний станции визуально-оптических помех "Филин".

В сумерках и ночью комплекс нейтрализует прицелы, дальномеры, приборы ночного видения и системы наведения противотанковых управляемых ракет на расстоянии до 5 км.

На корабле включают прибор, напоминающий мощный прожектор, после чего включается "помеховый режим", ослепляющий противника.

Как сообщают специалисты, оружие провоцирует галлюцинации и выводит из строя аппаратуру врага, сообщает телеканал "Звезда".

Как сообщалось ранее, аппаратуру уже установили на фрегатах "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов". Таким же оборудованием оснастят еще два фрегата проекта 22350, строящиеся на заводе "Северная верфь".

Станция "Филин" предназначена для подавления ночью и в сумерки визуально-оптических и оптико-электронных каналов наблюдения и прицеливания стрелкового оружия, а также оружия ближнего боя, применяемых против надводных кораблей и катеров ВМФ.

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Появилось видео испытаний российского ослепляющего оружия

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Теги: оружие, Филин, корабли



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