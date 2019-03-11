Кадыров прокомментировал инцидент с миной в багаже американского дипломата

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал инцидент с миной, которую дипломат США пытался пронести в багаже на рейс "Москва - Нью-Йорк" в аэропорту Шереметьево.

По мнению Кадырова, дипломат пытался найти изъяны в системе безопасности воздушной гавани.

"Дипломат никогда не совершит подобную провокацию без высочайшего поручения. Это общеизвестная истина! Господин, скорее всего, пытался прощупать систему безопасности Шереметьево", - написал Кадыров на своих страницах в социальных сетях.

По его словам, мина оказалась оборудована взрывателем, но не содержала взрывчатого вещества.

В Госдепартаменте пояснили, что сотрудник посольства США покидал Россию после окончания командировки и купил пустую мину "для своей личной коллекции". В ведомстве подчеркнули, что Штатам известно об инциденте, ситуацию урегулировали, а дипломату позволили покинуть Россию после изъятия находки.

Напомним, ранее об инциденте сообщили в Министерстве иностранных дел РФ: в аэропорту Шереметьево у гражданина Соединенных Штатов Америки нашли минометную мину. Объект удалось обнаружить при просвечивании багажа. Позже выяснилось, что мина не содержала взрывчатого вещества, но его следы были найдены внутри корпуса.