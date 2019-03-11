Кадыров прокомментировал инцидент с миной в багаже американского дипломата

11 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Нужно бороться…" Завещание Жореса Алферова

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Центральный ФО Северо-Кавказский ФО

Кадыров прокомментировал инцидент с миной в багаже американского дипломата

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал инцидент с миной, которую дипломат США пытался пронести в багаже на рейс "Москва - Нью-Йорк" в аэропорту Шереметьево.

По мнению Кадырова, дипломат пытался найти изъяны в системе безопасности воздушной гавани.

"Дипломат никогда не совершит подобную провокацию без высочайшего поручения. Это общеизвестная истина! Господин, скорее всего, пытался прощупать систему безопасности Шереметьево", - написал Кадыров на своих страницах в социальных сетях.

По его словам, мина оказалась оборудована взрывателем, но не содержала взрывчатого вещества.

В Госдепартаменте пояснили, что сотрудник посольства США покидал Россию после окончания командировки и купил пустую мину "для своей личной коллекции". В ведомстве подчеркнули, что Штатам известно об инциденте, ситуацию урегулировали, а дипломату позволили покинуть Россию после изъятия находки.

Напомним, ранее об инциденте сообщили в Министерстве иностранных дел РФ: в аэропорту Шереметьево у гражданина Соединенных Штатов Америки нашли минометную мину. Объект удалось обнаружить при просвечивании багажа. Позже выяснилось, что мина не содержала взрывчатого вещества, но его следы были найдены внутри корпуса.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Кадыров прокомментировал инцидент с миной в багаже американского дипломата

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Кадыров, США, дипломат, аэропорт, мина



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.03.2019 11:21 Мск Госдеп США высказался о мине в багаже сотрудника американского посольства в России

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что делать с чиновниками, допускающими антисоциальные высказывания?

Результаты 1018

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети