11 Марта 2019
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Политика За рубежом

СМИ: Трамп хочет в 1,5 раза больше денег на стену

Американский президент Дональд Трамп 11 марта обратится к конгрессу с просьбой выделить в 2020 финансовом году еще $8,6 млрд на строительство стены на границе с Мексикой.

Это на 50,8% больше суммы, запрошенной главой государства из бюджета на 2019 год ($5,7 млрд). Как сообщает Reuters, маловероятно, что конгресс, в палате представителей которого большинство у демократов, согласится с требованиями президента-республиканца.

Бюджет на 2020 финансовый год должен быть утвержден до 1 октября 2019 года, иначе США может вновь ждать временная приостановка работы правительства и ряда бюджетных учреждений, сообщает РБК.

Напомним, в конце декабря произошла приостановка работы правительства Штатов. Без финансирования на протяжении 35 дней оставалась примерно четверть правительства. К шатдауну привели разногласия республиканцев и демократов в Конгрессе по вопросу параметров бюджета на сооружение физического барьера на границе с Мексикой.

По словам Трампа, представители Демпартии "предлагают очень мало денег на крайне необходимую стену", а также "хотят ограничить число осужденных за насильственные преступления", подлежащих тюремному заключению.

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СМИ: Трамп хочет в 1,5 раза больше денег на стену

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Теги: США, Мексика, Трамп, стена



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