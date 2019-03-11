В городах России прошел митинг против изоляции Рунета

В трех российских городах прошли митинги, участники которых выступали против изоляции российского сегмента интернета.

Акция состоялась в Хабаровске, Воронеже и Москве. В столице на согласованный митинг на проспекте Академика Сахарова пришли около 6,5 тыс. человек. Тем временем, в организации "Белый счетчик" сказали, что митинг против изоляции Рунета собрал 15,3 тыс. участников.

Акция была организована Либертарианской партией России и Обществом защиты интернета. "Мы против принятия закона об изоляции России от международной Сети и требуем свободного интернета", — говорится в заявлении на сайте организаторов мероприятий. По их мнению, предложенные в законопроекте о "суверенном интернет" меры приведут к изоляции российского сегмента Сети и упрощению блокировок.

Во время митинга в Москве были задержаны 15 человек, еще 13 — после окончания акции, сообщает РБК.

Напомним, еще в 2016 году советник президента России по интернету Герман Клименко сообщил в интервью RT, что наша страна должна быть готова к отключению от мирового интернета. Возможность развития такого сценария подразумевает законопроект о регулировании российского сегмента интернета, разработанный Минкомсвязи и направленный, по словам Клименко, на защиту критически важной для страны инфраструктуры.

В марте 2019 года президент России Владимир Путин сообщил, что угроза отключения России от мирового интернета реальна, поскольку невозможно предсказать действия других стран. Глава государства считает, что отключение России от интернета негативно скажется на работе западных спецслужб. "Они же там сидят, это же их изобретение, и все слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают эту информацию, а так не будут", — сказал глава государства.