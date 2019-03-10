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Общество Свердловская область

Без воплей, криков и увольнений: мэр Екатеринбурга проинспектировал районы города

Сегодня глава Екатеринбурга Александр Высокинский в ходе рабочей поездки проинспектировал районы областной столицы, чтобы оценить качество уборки снега и сделать организационные выводы в отношении своих подчинённых из местных администраций, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Ранее мэр предупредил коллег, что в прощеное воскресенье, 10 марта, он может принять радикальные меры – вплоть до увольнений должностных лиц, не справляющихся со своими обязанностями по очистке муниципалитета от снежных завалов.

Сегодня все чиновники, над чьими головами нависла угроза остаться без работы, вздохнули, было, с облегчением – стояла плюсовая температура без осадков. Но Высокинский до последнего момента держал в секрете маршрут поездки, а побывал там, где не ждали. В результате санкции, вплоть до смены места работы, вероятно, ожидают двух заместителей главы администрации Орджоникидзевского района: по вопросам благоустройства Александра Щелконогова и по вопросам потребительского рынка Татьяну Маркину.

А первым районом, где побывал мэр, стал Верх-Истеский. Здесь к главе местной администрации Андрею Морозову претензий практически не было. Так, возле ДК ВИЗа, где сегодня десятки детей были рады сугробам, провожая Масленицу, но тротуары оказались почищены, Морозов не согласился с претензиями горожан на качество уборки.

Александр Высокинский, рейд по уборке снега(2019)|Фото: Накануне.RU

Александр Высокинский, рейд по уборке снега(2019)|Фото: Накануне.RU

Масленица, сугробы, снег(2019)|Фото: Накануне.RU

Александр Высокинский, рейд по уборке снега(2019)|Фото: Накануне.RU

Александр Высокинский, рейд по уборке снега(2019)|Фото: Накануне.RU

"Это, наверное, связано с восприятием [людьми] того, что происходит, потому что объёмные показатели [вывоза снега] выросли в полтора раза, выход техники увеличился, мы закупили новую технику, позволяющую убирать снег в большом объёме, - заверил чиновник, признав, что снега выпало больше, чем в прошлом сезоне. - Но стараемся, и должны по плану убрать к 20 марта практически всё".

Тем не менее, Высокинский попенял районному главе на то, что снег надо вывозить даже с газонов, чтобы при таянии он не превратился в грязевое месиво на тротуарах.

Александр Высокинский, рейд по уборке снега(2019)|Фото: Накануне.RU

Александр Высокинский, рейд по уборке снега(2019)|Фото: Накануне.RU

Александр Высокинский, рейд по уборке снега(2019)|Фото: Накануне.RU

Александр Высокинский, рейд по уборке снега(2019)|Фото: Накануне.RU

Александр Высокинский, рейд по уборке снега(2019)|Фото: Накануне.RU

"Задача, стоящая сейчас перед главой, по максимуму быстро пройти все тротуары и дороги, чтобы они высыхали", - сказал мэр, отметив, что в районе сложились непростые отношения с коммерческими структурами и управляющими компаниями, сваливающими снег (зачастую вместе со строительным мусором) на дороги общего пользования, а также на пешеходные дорожки.

По его словам, мэрия составит карты районов с такими проблемными участками, чтобы в дальнейшем выписывать серьёзные штрафы их владельцам.

"Вы зря рассчитываете, что сегодня будет шоу с воплями, криками и увольнениями, - предупредил мэр журналистов, принимавших участие в объезде территорий. – Они будут, но это делается в кабинетах, отдельно, с разговорами – что, как и какая фамилия у конкретной проблемы".

Александр Высокинский, рейд по уборке снега(2019)|Фото: Накануне.RU

Александр Высокинский, рейд по уборке снега(2019)|Фото: Накануне.RU

При этом глава отметил, что муниципальным организациям, отвечающим за чистоту в районах - Дорожно-эксплуатационным управлениям (ДЭУ), каковых в городе насчитывается семь (по числу районов) - увеличили финансирование и штатное расписание. И раскрыл секрет: на весь город в ДЭУ есть лишь один маневренный мини-погрузчик, способный чистить снег в труднодоступных местах. Но тут же пообещал уже к следующему сезону приобрести не менее четырёх единиц такой спецтехники на каждый район.

В Железнодорожном районе поначалу все складывалось, на первый взгляд, тоже неплохо. Глава территории Андрей Курочкин уверенно показывал Высокинскому покрытые наледью тротуары, объясняя их наличие отсутствием той самой техники. Мэр отчасти соглашался, но предлагал выполнять работу имеющимися тракторами. Оказавшийся неподалёку бульдозер по требованию даже попытались было загнать на тротуар, но затея оказалась неудачной – неповоротливая машина не вписывалась в расстояние между фонарными опорами и ограждением.

Александр Высокинский, рейд по уборке снега(2019)|Фото: Накануне.RU

Александр Высокинский, рейд по уборке снега(2019)|Фото: Накануне.RU

В итоге районный глава Курочкин сделал вывод о необходимости менять технологию уборки тротуаров – чистить от бордюра до бордюра теми средствами, которые есть. И в дальнейшем требовать от мэрии покупку малогабаритной техники для уборки "узких мест".

Но в Орджоникидзевском районе глава Роман Кравченко на улице Фронтовых Бригад навлек на себя и своих подчинённых гнев, когда мэр увидел сугробы высотой в несколько метров. Оказалось, что этот "сюрприз" сделали представители одной из популярных сетей АЗС, выбросившие со своей территории тоны снега на муниципальную землю. Кравченко объяснял Высокинскому, что несколько дней назад, когда он с замами объезжал территорию, этого безобразия здесь не было. Но оправдания не были приняты.

Александр Высокинский, рейд по уборке снега(2019)|Фото: Накануне.RU

снег, сугробы, весна(2019)|Фото: Накануне.RU

Александр Высокинский, рейд по уборке снега(2019)|Фото: Накануне.RU

Александр Высокинский, рейд по уборке снега(2019)|Фото: Накануне.RU

снег, сугробы, весна(2019)|Фото: Накануне.RU

"Это что такое, совсем башню оторвало, они дикие там?!" – негодовал мэр, ставя задачу перед своим заместителем по благоустройству Алексеем Бубновым составить официальное письмо в экологическую инспекцию на владельцев АЗС. И сходу заявил главе района, что у него есть желание попрощаться с двумя заместителями Кравченко – по вопросам потребительского рынка и по вопросам благоустройства. С первым – поскольку на территории не налажено взаимодействие с представителями бизнеса, со вторым – из-за того, что должным образом не налажен вывоз снега. И тут же сделал неожиданное признание: подобная участь уготована, если не исправится, заму главы по благоустройству в Железнодорожном районе.

…Солнце давно село за горизонт, мэру ещё предстояло объехать четыре района. Поэтому автобус с журналистами было решено развернуть, а Высокинский отправился инспектировать город дальше, пообещав предоставить итоговую информацию завтра утром.

Александр Высокинский, рейд по уборке снега(2019)|Фото: Накануне.RU

снег, сугробы, весна(2019)|Фото: Накануне.RU

снег, сугробы, весна(2019)|Фото: Накануне.RU

снег, сугробы, весна(2019)|Фото: Накануне.RU

Александр Высокинский, рейд по уборке снега(2019)|Фото: Накануне.RU

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Без воплей, криков и увольнений: мэр Екатеринбурга проинспектировал районы города

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Теги: Высокинский, чиновники, снег, Екатеринбург



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