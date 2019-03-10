10 Марта 2019
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Происшествия Центральный ФО В России Москва

В московской квартире нашли исхудавшую маленькую девочку со вросшим в шею украшением

В Москве задержана мать, бросившая маленькую дочь одну в квартире на длительное время. Ребенок в реанимации, возбуждено дело.
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Как сообщили Накануне.RU в столичном ГСУ СКР, 5-летнюю девочку нашли в квартире жилого дома по Ленинградскому шоссе. У нее не было социальных навыков, также у девочки обнаружили признаки анорексии, а на шее – буквально вросшее в кожу украшение.

Со слов соседей выяснилось, что мать отсутствовала дома несколько дней. Сейчас она задержана, ее допрашивают следователи. Ребенок доставлен в реанимацию одной из больниц Москвы.

Уже возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "покушение на убийство". Как пообещали в СКР, в обязательном порядке будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов опеки и попечительства, которые не следили за условиями проживания этой семьи.

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В московской квартире нашли исхудавшую маленькую девочку со вросшим в шею украшением

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Теги: девочка, квартира, Москва, СКР



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