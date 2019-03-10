При крушении эфиопского "Боинга" погибли трое россиян: Путин выразил соболезнования

При крушении самолета авиакомпании Ethiopian Airlines в Эфиопии погибли трое граждан России.

Стало известно, что экипаж лайнера ET302 сообщил в аэропорт вылета о проблемах на борту. Пилоты планировали вернуться в Аддис-Абебу и авиадиспетчеры дали на это разрешение.

Как сообщают "Вести", авиакомпания опубликовала имена погибших россиян: это Александра Полякова, Александр Поляков и Сергей Вяликов.

Свои соболезнования в связи с авиакатастрофой выразил президент России Владимир Путин. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, он попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших.

"Пусть мужество не покинет их в этот тяжелый час", - говорится в телеграмме главы государства.

Ранее сообщалось, что в результате крушения эфиопского "Боинга" никто не выжил. На борту находились 157 человек.