10 Марта 2019
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Происшествия В России За рубежом

При крушении эфиопского "Боинга" погибли трое россиян: Путин выразил соболезнования

При крушении самолета авиакомпании Ethiopian Airlines в Эфиопии погибли трое граждан России.

Стало известно, что экипаж лайнера ET302 сообщил в аэропорт вылета о проблемах на борту. Пилоты планировали вернуться в Аддис-Абебу и авиадиспетчеры дали на это разрешение.

Как сообщают "Вести", авиакомпания опубликовала имена погибших россиян: это Александра Полякова, Александр Поляков и Сергей Вяликов.

крушение Боинга в Эфиопии 10.03.2019(2019)|Фото: REUTERS/Tiksa Negeri

Свои соболезнования в связи с авиакатастрофой выразил президент России Владимир Путин. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, он попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших.

"Пусть мужество не покинет их в этот тяжелый час", - говорится в телеграмме главы государства.

Ранее сообщалось, что в результате крушения эфиопского "Боинга" никто не выжил. На борту находились 157 человек.

крушение Боинга в Эфиопии 10.03.2019(2019)|Фото: facebook.com/EthiopianAirlines

крушение Боинга в Эфиопии 10.03.2019(2019)|Фото: REUTERS/Tiksa Negeri

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При крушении эфиопского "Боинга" погибли трое россиян: Путин выразил соболезнования

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Теги: Эфиопия, Боинг, крушение, погибшие, Путин, соболезнования



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Ранее 10.03.2019 13:53 Мск При крушении "Боинга" в Эфиопии выживших нет
Ранее 10.03.2019 11:45 Мск В Эфиопии разбился пассажирский "Боинг". На борту было 157 человек

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