10 Марта 2019
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Общество Приволжский ФО Пермский край

В полиции разобрались, почему с жителей Перми требуют квартплату в 2 млн рублей

В ситуации с жителями Перми, которым выставили квитанции за квартплату в несколько миллионов рублей, пришлось разбираться полицейским.

Напомним, с проблемой сильно завышенных платежей столкнулись 2,5 тыс. пермяков. Так, в квартире одного из пострадавших по ошибке прописали 4 тыс. человек, а потом стали требовать за них 2 млн руб. квартплаты.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Пермскому краю, по данному факту полицией была проведена проверка.

квитанция, 2 млн квартплаты(2019)|Фото: mash

"Установлено, что данная ситуация произошла из-за ошибки работников управляющей компании. В ходе проверки информация о том, что в квартире прописаны 4 тыс. человек, не подтвердилась", - добавили в МВД.

Напомним, появление новой графы "за мусор" в квитанциях за ЖКУ вкупе с индексацией тарифов из-за роста НДС привело к тому, что в январе этого года инфляция услуг внесла самый заметный вклад в общий рост цен в России.

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В полиции разобрались, почему с жителей Перми требуют квартплату в 2 млн рублей

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Теги: полиция, квитанции, Пермь



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Ранее 08.03.2019 14:17 Мск Жителям Перми выставили квитанции с суммой в несколько миллионов рублей

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