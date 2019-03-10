10 Марта 2019
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Происшествия За рубежом

При крушении "Боинга" в Эфиопии выживших нет

При катастрофе пассажирского Boeing 737 в Эфиопии выживших нет.
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Напомним, самолет авиакомпании Ethiopian Airlines выполнял рейс в кенийский Найроби и потерпел крушение. На борту находились 157 человек.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на "Рейтер", при крушении самолета никто не выжил.

Как сообщают "Вести", по предварительным данным посольства РФ в Аддис-Абебе, сотрудников российских учреждений в Эфиопии на борту разбившегося "Боинга" не было. Сейчас в димписсии проверяют, не было ли в самолете туристов-россиян.

Напомним, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али уже принес свои соболезнования семьям погибших.

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При крушении "Боинга" в Эфиопии выживших нет

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Теги: Эфиопия, Боинг, крушение, выжившие



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Ранее 10.03.2019 11:45 Мск В Эфиопии разбился пассажирский "Боинг". На борту было 157 человек

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