Стало известно предварительное расписание полуфиналов Кубка России по футболу с участием "Урала"

Стало известно предварительное расписание полуфинальных матчей Кубка России по футболу сезона 2018/19 с участием екатеринбургского "Урала".

Напомним, на этой неделе команда Дмитрия Парфенова выбила из розыгрыша турнира одного из фаворитов – московский "Спартак". На своем поле уральцы обыграли "красно-белых" со счетом 1:0. В полуфинале екатеринбургский клуб встретится с тульским "Арсеналом", который оказался сильнее "Оренбурга".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФК "Урал", первые полуфинальные матчи Кубка России пройдут 3 или 4 апреля, ответные встречи состоятся 14 или 15 мая. Более точное расписание станет известно позже.

Напомним, в другом полуфинале между собой сойдутся "Ростов" и московский "Локомотив".