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Происшествия В бывшем СССР Украина

В Черкассах нацисты устроили столкновения на митинге Порошенко

Боевики украинского "Национального корпуса" (запрещен в России) устроили столкновения на митинге президента Петра Порошенко в Черкассах, куда они прибыли после аналогичных действий в Киеве.
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Как сообщало Накануне.RU, 9 марта произошли их столкновения с нацгвардией у администрации Порошенко. Нацисты поставили олигарху ультиматум - в течение недели посадить в тюрьму своего давнего и близкого бизнес-партнера - уволенного замглавы СНБО Олега Гладковского, сын которого был непосредственным участником многолетних и многомиллионных схем по хищению в армии. В противном случае нацисты анонсировали ужесточение уличных акций и срыв "проплаченных митингов" самого Порошенко.

Нацисты прибыли на митинг в Черкассы как раз в то время, когда Порошенко заканчивал свое выступление. Полиция оцепила территорию, но нацисты попытались прорваться. "Стой на сцене и отвечай на наши вопросы!", "Президент от нас не убежит", - выкрикивали боевики. В ход пошли файеры и дымовые шашки, начались столкновения. Вероятно, видя это, олигарх закончил свое выступление и спешно ретировался. После этого некоторые боевики выбежали на сцену и выступили с короткой речью против режима. Другие попытались заблокировать кортеж Порошенко. Некоторые сошлись с полицией врукопашную. Столкновения с полицией продолжались еще после бегства Порошенко.

Пострадали 22 полицейских, из них 19 госпитализированы. Ранение получил начальник областной полиции Валерий Лютый, которому рассекли лицо, сообщают местные СМИ.

Открыто уголовное производство в отношении боевиков "Национального корпуса" и "Национальных дружин". Отметим, что эти организации связывают с главой МВД Арсеном Аваковым, который играет против Порошенко. Однако накануне вечером МВД сделало заявление, что виновные в нарушении порядка и насильственных действиях против полиции будут привлечены к уголовной ответственности. Сам Аваков написал в Facebook, что действия боевиков недопустимы.

"Праведный гнев о коррупционном преступлении справедлив, но может ли он порождать другие преступные действия? Очевидно, нет. Очевидно, что многие среди агрессивно настроенных юношей хотели хардкора, а не справедливости и законности", - заявил он и пригрозил наказать всех виновных в беспорядках.

Реакции боевиков на угрозы МВД пока нет.

Напомним, в США выразили недовольство Порошенко: "Атлантический совет" считает, что он должен уйти.

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В Черкассах нацисты устроили столкновения на митинге Порошенко

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Теги: Украина, Петр Порошенко, столкновения



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