Полиция вычислила возможных убийц оленевода на Ямале

10 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Нужно бороться…" Завещание Жореса Алферова

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО

Полиция вычислила возможных убийц оленевода на Ямале

Полицейские установили возможных подозреваемых в убийстве оленевода на Ямале. Расследование продолжается.

Напомним, утром 5 марта, предположительно, в буровой "Газпрома" был обнаружен мертвым оленевод-частник Николай Х. Тело погибшего находилось в санях его снегохода, одежда была окровавлена. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД России по ЯНАО, в настоящее время сотрудниками полиции установлен круг участников данного происшествия. Полицейскими осуществляется сопровождение расследования дела. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой и будет установлена точная причина смерти мужчины.

Напомним, ранее ямальский оленевод и политический деятель Ейко Сэротэтто рассказал подробности убийства Николая Х.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Полиция вычислила возможных убийц оленевода на Ямале

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Ямал, оленевод, убийство, полиция



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 08.03.2019 21:05 Мск "Убивали двое, практически все переломали". Озвучены подробности убийства ямальского оленевода
Ранее 07.03.2019 08:21 Мск На Ямале следователи вылетели на место смерти оленевода
Ранее 06.03.2019 16:50 Мск На Ямале ненец-оленевод найден мертвым, предположительно, в буровой "Газпрома"

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что делать с чиновниками, допускающими антисоциальные высказывания?

Результаты 968

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети