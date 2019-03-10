Полиция вычислила возможных убийц оленевода на Ямале

Полицейские установили возможных подозреваемых в убийстве оленевода на Ямале. Расследование продолжается.

Напомним, утром 5 марта, предположительно, в буровой "Газпрома" был обнаружен мертвым оленевод-частник Николай Х. Тело погибшего находилось в санях его снегохода, одежда была окровавлена. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД России по ЯНАО, в настоящее время сотрудниками полиции установлен круг участников данного происшествия. Полицейскими осуществляется сопровождение расследования дела. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой и будет установлена точная причина смерти мужчины.

Напомним, ранее ямальский оленевод и политический деятель Ейко Сэротэтто рассказал подробности убийства Николая Х.