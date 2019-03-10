В результате пожара на свинокомплексе "Уральский" погибли 600 поросят

В Свердловской области произошел пожар в цехе репродукции одной из ферм свинокомплекса "Уральский" в Богдановиче. Погибли несколько сотен поросят.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, возгорание случилось вечером 9 марта в системе приточной вентиляции, площадь пожара составила всего 2 кв.м. В течение девяти минут специалисты справились с огнем.

Обнаружить пожар позволила автоматическая сигнализация, после чего охрана объекта сообщила о случившемся. Помещение цеха самостоятельно покинули двое рабочих. Пострадавших среди людей нет, но из-за задымления погибли 52 свиноматки и 600 маленьких поросят.

Как добавили в МЧС, по предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим электрооборудования. Точные обстоятельства еще предстоит установить специалистам.