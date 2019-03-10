В Эфиопии разбился пассажирский "Боинг". На борту было 157 человек

В Эфиопии разбился Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в кенийский Найроби.

Представитель авиакомпании уже подтвердил агентству "Рейтер" факт крушения. По его словам, на борту находились 157 человек.

Как пишет РИА Новости, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али уже принес свои соболезнования.

"Офис премьер-министра от имени правительства и народа Эфиопии выражает глубочайшие соболезнования семьям, потерявшим своих близких на Boeing 737 Ethiopian Airlines, выполнявшем этим утром регулярный рейс в Найроби, Кения", - написал он в своем Твиттере.

Есть ли выжившие в результате катастрофы – пока неизвестно.