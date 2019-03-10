Госдеп США высказался о мине в багаже сотрудника американского посольства в России

В Госдепе США прокомментировали ситуацию с миной, найденной в багаже сотрудника американского посольства в России.

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Напомним, ранее об инциденте сообщили в Министерстве иностранных дел РФ: в аэропорту Шереметьево у гражданина Соединенных Штатов Америки нашли минометную мину. Объект удалось обнаружить при просвечивании багажа. Позже выяснилось, что мина не содержала взрывчатого вещества, но его следы были найдены внутри корпуса.

В Госдепартаменте пояснили, что сотрудник посольства США покидал Россию после окончания командировки и купил пустую мину "для своей личной коллекции". В ведомстве подчеркнули, что Штатам известно об инциденте, ситуацию урегулировали, а дипломату позволили покинуть Россию после изъятия находки.

Как пишет РИА Новости, в Госдепе заверили, что вся эта ситуация не представляла никакой опасности для остальных пассажиров.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в посольстве России в Чехии предупредили об ответе на "недружественные действия" властей, отказавших во въезде в страну сотруднику Министерства иностранных дел РФ.