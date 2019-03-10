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Нагиев оказался самым богатым российским актером: он долларовый миллионер

Названы самые богатые российские актеры. Первое место занял известный шоумен Дмитрий Нагиев.
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Как пишет ФАН со ссылкой на составивших рейтинг специалистов киноиндустрии, состояние Нагиева превышает 3 млн 200 тыс. долларов. Второе место занял актер и режиссер Федор Бондарчук, чье состояние оценили в 1 млн 300 тыс. долларов.

Третье и четвертое места за Светланой Ходченковой и Владимиром Машковым, которые заработали по 1 млн долларов. А пятым стал Данила Козловский, чей доход составил 900 тыс. долларов. При этом в рейтинге не были учтены его доходы от концертной деятельности.

Напомним, в 2016 году Дмитрий Нагиев был признан самым богатым российским актером по версии Forbes.

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Нагиев оказался самым богатым российским актером: он долларовый миллионер

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Теги: Нагиев, актеры, доходы, рейтинг



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