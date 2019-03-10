10 Марта 2019
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Политика В России В бывшем СССР За рубежом

Латвийский президент призвал Европу объединиться, чтобы сдержать "агрессивную политику России"

Латвийский президент Раймондс Вейонис призвал Европу быть единой, чтобы сдерживать "агрессивную политику России".
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Глава прибалтийского государства объявил, что не стоит недооценивать влияние Москвы на страну и латвийские СМИ. По его словам, такая политика ведется с 2014 года.

"Мы являемся соседними странами, разделяем общие экономические интересы. С другой стороны, мы должны быть бдительными, нам нужен надежный сдерживающий фактор", - цитирует Вейониса "Коммерсант" со ссылкой на Der Spiegel.

Также президент призвал политиков быть бдительными на предстоящих выборах в Европарламент, поскольку, по его мнению, РФ "что-то делает для укрепления пророссийских сил в Европейском парламенте" и для раскола ЕС в целом.

Напомним, недавно депутат Европарламента от Латвии Сандра Калниете выражала беспокойство из-за стажировки в нем дочери пресс-секретаря президента России Елизаветы Песковой. Сам Дмитрий Песков назвал это "обычной студенческой практикой".

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Латвийский президент призвал Европу объединиться, чтобы сдержать "агрессивную политику России"

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Теги: Латвия, Россия, Европа



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