Латвийский президент призвал Европу объединиться, чтобы сдержать "агрессивную политику России"

Латвийский президент Раймондс Вейонис призвал Европу быть единой, чтобы сдерживать "агрессивную политику России".

Глава прибалтийского государства объявил, что не стоит недооценивать влияние Москвы на страну и латвийские СМИ. По его словам, такая политика ведется с 2014 года.

"Мы являемся соседними странами, разделяем общие экономические интересы. С другой стороны, мы должны быть бдительными, нам нужен надежный сдерживающий фактор", - цитирует Вейониса "Коммерсант" со ссылкой на Der Spiegel.

Также президент призвал политиков быть бдительными на предстоящих выборах в Европарламент, поскольку, по его мнению, РФ "что-то делает для укрепления пророссийских сил в Европейском парламенте" и для раскола ЕС в целом.

Напомним, недавно депутат Европарламента от Латвии Сандра Калниете выражала беспокойство из-за стажировки в нем дочери пресс-секретаря президента России Елизаветы Песковой. Сам Дмитрий Песков назвал это "обычной студенческой практикой".