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Спорт За рубежом

Магия Месси обеспечила "Барселоне" волевую победу над "Райо Вальекано"

Каталонская "Барселона" одержала волевую победу над мадридским "Райо Вальекано" в 27-м туре чемпионата Испании. Встреча прошла в субботу вечером на стадионе "Камп Ноу" и завершилась со счетом 3:1, передает корреспондент Накануне.RU.

Первыми забили гости: на 24-й минуте красивым дальним ударом отличился форвард "Райо" Рауль Де Томас. Однако еще до перерыва защитник "Барсы" Жерар Пике сравнял счет после радиоуправляемой подачи капитана команды Лионеля Месси.


Едва началась вторая половина игры, "Барселона" получила право на пенальти. К "точке" подошел Месси и перехитрил вратаря, легко уложив мяч в сетку. Третий гол забил форвард "сине-гранатовых" Луис Суарес, которому ассистировал вышедший на замену незадолго до этого Иван Ракитич.

Благодаря этому результату "Барса" продолжает лидировать в чемпионате Испании. На следующей неделе команде на родном стадионе предстоит ответная встреча Лиги чемпионов с французским "Лионом"их первая игра завершилась вничью.

стадион Камп Ноу(2019)|Фото: Накануне.RU

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Магия Месси обеспечила "Барселоне" волевую победу над "Райо Вальекано"

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Теги: Месси, Барселона, Райо Вальекано, победа



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