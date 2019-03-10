В администрации Чувашии заступились за чиновника, объяснившего маленькие зарплаты бюджетников их ленью

В администрации Чувашской республики прокомментировали слова руководителя администрации главы республики Юрия Васильева, объяснившего маленькие зарплаты работников бюджетной сферы ленью.

Ранее местные СМИ сообщили, что на внеочередной сессии Госсовета республики Васильев якобы заявил, что учителя, которые получают мало - мало работают, а трудолюбивые - получают достойную зарплату.

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе администрации главы Чувашии, информация о том, что Юрий Васильев заявил, будто педагоги мало зарабатывают из-за своей лени, не соответствует действительности. Там отметили, что Васильев отвечал депутату от КПРФ на вопрос о невыполнении в республике указов Владимира Путина по зарплатам работников в сфере образования и здравоохранения, и было озвучено, что кто работает на полставки, тот получает меньше индикаторов, предусмотренных в указах президента.

"У кого нагрузка больше - тот, соответственно, больше получает. Есть видео- и аудиозаписи, которые опровергают недостоверные сведения, распространенные СМИ", - пояснили в администрации.

Как сообщало Накануне.RU, ранее скандальными высказываниями отметились волгоградский депутат Гасан Набиев, который заявил, что маленькие пенсии получают "тунеядцы и алкаши", а также владимирская чиновница Ольга Беляева, переложившая ответственность за школьное питание на родителей.