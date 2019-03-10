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В администрации Чувашии заступились за чиновника, объяснившего маленькие зарплаты бюджетников их ленью

В администрации Чувашской республики прокомментировали слова руководителя администрации главы республики Юрия Васильева, объяснившего маленькие зарплаты работников бюджетной сферы ленью.
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Ранее местные СМИ сообщили, что на внеочередной сессии Госсовета республики Васильев якобы заявил, что учителя, которые получают мало - мало работают, а трудолюбивые - получают достойную зарплату.

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе администрации главы Чувашии, информация о том, что Юрий Васильев заявил, будто педагоги мало зарабатывают из-за своей лени, не соответствует действительности. Там отметили, что Васильев отвечал депутату от КПРФ на вопрос о невыполнении в республике указов Владимира Путина по зарплатам работников в сфере образования и здравоохранения, и было озвучено, что кто работает на полставки, тот получает меньше индикаторов, предусмотренных в указах президента.

"У кого нагрузка больше - тот, соответственно, больше получает. Есть видео- и аудиозаписи, которые опровергают недостоверные сведения, распространенные СМИ", - пояснили в администрации.

Как сообщало Накануне.RU, ранее скандальными высказываниями отметились волгоградский депутат Гасан Набиев, который заявил, что маленькие пенсии получают "тунеядцы и алкаши", а также владимирская чиновница Ольга Беляева, переложившая ответственность за школьное питание на родителей.

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В администрации Чувашии заступились за чиновника, объяснившего маленькие зарплаты бюджетников их ленью

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Теги: Чувашия, бюджетники, зарплата, чиновник



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