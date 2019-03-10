Задержанный экс-чиновник Росгеологии Горринг арестован: он был в розыске с 2011 года

Задержанному бывшему первому замглавы Росгеологии Руслану Горрингу предъявлено обвинение в мошенничестве, он арестован. В следствии рассказали новые подробности.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СК России по Московской области, еще в 2011 году человек по имени Руслан Ганижев получил от одного из бизнесменов более 5 млн руб. за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности на территории Ленинского района Подмосковья. Как выяснили в следствии, он должен был передать деньги председателю Ленинского райсовета депутатов Александру Газейкину, но был задержан.

На допросе Ганижев дал признательные показания и был отпущен на подписку о невыезде, но после избрания меры пресечения скрылся и был объявлен в розыск. Как пояснили в СК, уже находясь в розыске Ганижев изменил фамилию и отчество, став… Русланом Горрингом, причем то же самое сделали его ближайшие родственники. Что касается Газейкина, то он был осужден к реальному сроку.

По ходатайству следователя суд арестовал экс-замглавы «Росгеологии» Руслана Горринга, которому предъявлено обвинение в мошенничестве pic.twitter.com/ke4Ow7SBSY — Следственный комитет (@sledcom_rf) 9 марта 2019 г.

На этой неделе Ганижев-Горринг был задержан в аэропорту Внуково. В ведомстве уточнили, что на допросе мужчина отказался от дачи показаний, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ. В данный момент Горринг заключен под стражу, а следователи пытаются установить новые эпизоды его противоправной деятельности.

Напомним, Руслан Горринг получил известность после скандала с его участием, из-за которого он был уволен из Росгеологии.