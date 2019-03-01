СМИ: На Южном Урале задержали высокопоставленного работника ГРЦ имени Макеева

В Миассе сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области задержан сотрудник государственного ракетного центра имени Макеева.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах региона, данная информация подтверждается, при этом подробности не разглашаются ввиду секретности объекта.

Факт задержания одного из сотрудников центра агентству подтвердили также в пресс-службе областного УФСБ, умолчав при этом о деталях.

В свою очередь, собеседник издания на предприятии сообщил, что задержанный не является сотрудником ракетного центра имени Макеева, а служит в 121-м военном представительстве Минобороны РФ.