Прокуратура в Екатеринбурге проводит проверку по факту травмирования ребёнка глыбой льда

Кировская районная прокуратура Екатеринбурга организовала проверку в связи с падением глыбы льда с жилого дома на ребёнка. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Прокуратуры Свердловской области.

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По предварительной информации, инцидент произошёл сегодня, 1 марта, около 19.45 по местному времени (17.45 мск) у дома №16 по улице Данилы Зверева. Девятилетний мальчик, возвращаясь домой после тренировки по карате, проходил возле третьего подъезда, и в этот момент на него упала ледяная глыба, в результате чего он потерял сознание.

В настоящее время ребёнок госпитализирован с травмами в детскую городскую больницу.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что указанный дом находится под управлением ЗАО УЖХ "Урал-СТ".

Прокуратура Кировского района уральской столицы устанавливает обстоятельства произошедшего. Запрошены документы с целью установления сотрудника, ответственного за ненадлежащее обслуживание и содержание жилого дома, а также уборку кровли от снега.

Также из больницы, куда госпитализирован пострадавший, запрошены документы для определения степени тяжести вреда, причинённого его здоровью.

Кроме того, ведомство направило поручение районным прокурорам организовать проверку соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства при проведении сезонных работ администрациями районов, управляющими организациями.

По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования, вплоть до дачи уголовно-правовой оценки.