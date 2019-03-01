Прокуратура в Екатеринбурге проводит проверку по факту травмирования ребёнка глыбой льда

01 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Депутат заявил, что "педофилы - не маньяки"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Свердловская область Уральский ФО

Прокуратура в Екатеринбурге проводит проверку по факту травмирования ребёнка глыбой льда

Кировская районная прокуратура Екатеринбурга организовала проверку в связи с падением глыбы льда с жилого дома на ребёнка. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Прокуратуры Свердловской области.
Читайте также:

По предварительной информации, инцидент произошёл сегодня, 1 марта, около 19.45 по местному времени (17.45 мск) у дома №16 по улице Данилы Зверева. Девятилетний мальчик, возвращаясь домой после тренировки по карате, проходил возле третьего подъезда, и в этот момент на него упала ледяная глыба, в результате чего он потерял сознание.

В настоящее время ребёнок госпитализирован с травмами в детскую городскую больницу.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что указанный дом находится под управлением ЗАО УЖХ "Урал-СТ".

Прокуратура Кировского района уральской столицы устанавливает обстоятельства произошедшего. Запрошены документы с целью установления сотрудника, ответственного за ненадлежащее обслуживание и содержание жилого дома, а также уборку кровли от снега.

Также из больницы, куда госпитализирован пострадавший, запрошены документы для определения степени тяжести вреда, причинённого его здоровью.

Кроме того, ведомство направило поручение районным прокурорам организовать проверку соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства при проведении сезонных работ администрациями районов, управляющими организациями.

По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования, вплоть до дачи уголовно-правовой оценки.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Прокуратура в Екатеринбурге проводит проверку по факту травмирования ребёнка глыбой льда

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Екатеринбург, прокуратура, глыба льда, лёд, ребёнок, Урал-СТ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли ужесточать ответственность СМИ за так называемые "фейк-новости"?

Результаты 692

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети