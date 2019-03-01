"Коммунисты России" напомнили СКР об "американском следе" в деле группы Дятлова

Исполнительный секретарь центрального комитета партии "Коммунисты России" (КПКР) Сергей Малинкович напомнил о существовании версии убийства группы Игоря Дятлова в 1959 году американскими диверсантами. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ЦК КПКР.

Напомним, в Следственном комитете (СК) РФ установили, что палатка лыжников попала под снежный завал, что и привело к трагическому концу. В ведомстве полагают, что туристы были не готовы к экстремальной ситуации и стали погибать из-за ураганного ветра, который не оставил никому шансов на выживание.

Выдвигая альтернативную версию, Малинкович при этом отметил, что с уважением относится к мнению специалистов. Версия с диверсией, по его словам, детально проанализирована исследователем Алексеем Ракитиным, а также имеет документальные подтверждения в Фонде "Памяти группы Дятлова". Представитель КПКР считает её "самой вероятной".

"Проще всего объяснить смерть туристов естественными причинами и их плохой подготовкой, но, похоже, всё гораздо сложнее", — подчеркнул Малинкович.

Коммунист также обратился с призывом от лица партии к СК "внимательно проанализировать американский след в деле Дятлова".

Как ранее сообщало Накануне.RU, с выводами Следственного комитета по данному делу категорически не согласился уральский исследователь Валентин Дегтерев, который убеждён, что в 1959 году в горах Северного Урала произошло "обычное криминальное преступление".