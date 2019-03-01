"Закрыть на капремонт, сократить штат!". Опубликованы результаты экспертизы здания роддома №10 в Зюзино

Департамент здравоохранения Москвы опубликовал техническое заключение о состоянии строительных конструкций и инженерных систем здания роддома №10 в московском районе Зюзино. Комиссия, проводившая экспертизу, пришла к выводу, что здание нуждается в капитальном ремонте, а его можно проводить только после полного его отселения. Более 90 сотрудникам уже пришли уведомления о сокращении штата. Инициативная группа работников родильного дома собирается продолжить борьбу за сохранение назначения здания и восстановления его деятельности. Подробности - в материале Накануне.RU.

Результаты технической экспертизы были опубликованы 20 февраля на сайте Центра планирования семьи и репродукции, головного учреждения зюзинского роддома.

На почти 150 страницах документа подробно описаны итоги анализа технического состояния здания. Проводило экспертизу ГУП "МосжилНИИпроект".

Здание роддома было построено в 1957-м году. В общих выводах содержится информация о том, что физический износ фундаментов объекта составляет 20%, и они находятся в "работоспособном техническом состоянии". Также, согласно данным экспертизы, было проведено обследование стен, столбов, перекрытий, лестниц, инженерных коммуникаций.

"На основании проведенного обследования ОППиИИ ГУП "МосжилНИИпроект" считает, что инженерные коммуникации здания, а именно системы вентиляции, канализации, холодного и горячего водоснабжения (стояки), электроснабжение, слаботочные сети находятся в неудовлетворительном состоянии и не соответствуют требованиям действующей нормативной базы, в том числе и по пожарной безопасности. Несущие и ограждающие конструкции здания находятся в "работоспособном" техническом состоянии, но требуют проведения ремонтных работ по выявленным дефектам. На основании выявленных дефектов инженерных коммуникаций, эксплуатация здания без проведения капитального ремонта невозможна. Капитальный ремонт необходимо проводить после отселения здания", - говорится в выводах экспертов.

В свою очередь в департаменте здравоохранения Москвы Накануне.RU сообщили, что зданию "требуется разработка новых архитектурно-планировочных решений, соответствующих СанПиНов для медицинских организаций и капитальный ремонт, который займет несколько лет с учетом проведения всех необходимых работ". "Таким образом, объект прекращает свою деятельность", - говорится в сообщении ДЗМ.

"По всей видимости, это означает, что должно быть полное отселение, в том числе закрытие женской консультации, которая на данный момент там работает", - оценил результаты экспертизы в беседе с Накануне.RU оргсекретарь исполкома Московской городской территориальной организации МПРЗ "Действие" Алексей Гусев.

В ДЗМ подтверждают эти предположения: женская консультация в ближайшее время будет перемещена в филиале №3 ДКЦ№1, здание которого находится по адресу улица Азовская, 20, корп.1.

При этом фактически на данный момент распоряжение о капитальном ремонте здания не принято. "Мы проверяли в начале недели на портале госзакупок - там не было информации ни о заказе на работу на ремонт, ни о стартовой стоимости таких ремонтных работ. Фактически нет такого четкого нормативного документа - распоряжения департамента здравоохранения Москвы о том, что необходимо начать ремонт", - рассказал Гусев.

По словам общественника, экспертиза проводилась в большой спешке, за два-три дня, начиная с момента посещения активистами департамента в середине февраля.

"Несмотря на наши договоренности, достигнутые с департаментом, экспертиза проводилась без всякого участия самих работников роддома и жителей. Возможности проконтролировать, насколько она действительно отвечает реальному техническому состоянию здания, в этот момент не было, поэтому у нас нет оснований доверять ее результатам. Мы изучаем документ. Не исключаем официального оспаривания результатов своей комиссией либо путем обращения в судебные инстанции", - заявил Гусев.

Отметим, в день публикации результатов экспертизы 20 февраля был выпущен приказ №215 "О сокращении штатной численности ГБУЗ ЦПСиР ДЗМ".

"Был выпущен приказ о сокращении более 90 ставок в штате роддома. На основании этого приказа в течение недели работникам начали выдавать уведомления о сокращении. Когда учреждение ликвидируется, сначала должен быть выпущен соответствующий приказ, на основании которого дальше должно проводиться сокращение штата. Мы не видим документа о дате начала работ по капитальному ремонту здания. Нам представляется, что этот приказ о сокращении юридически не обоснован", - прокомментировал ситуацию представитель профсоюза.

В профильном департаменте заявили, что сотрудникам предложены вакансии в лучших акушерских стационарах Москвы. "Из 277 сотрудников филиала, на данный момент трудоустроено 102 сотрудника филиала, из них 72 человека в ЦПСиР, 30 перешли на работу в другие медицинские организации ДЗМ, 50 продолжают работу в женской консультации ЦПСиР, 39 человек уволились по соглашению сторон, либо по собственному желанию. Оставшимся 86 сотрудникам филиала, находящимся в вынужденном простое, предлагается более 250 вакансий, по 3 вакансии на человека, соответствующих ранее занимаемой должности и образованию", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, работникам роддома, попавшим под сокращение, департамент переобучиться за счет городского бюджета.

Добавив также, что судьбу роддома №10 в Зюзино в ближайшее время определит голосование на портале "Активный гражданин" - москвичам предложено самим выбрать, какой медицинский объект им нужен на этом месте: роддом, или поликлиника, или другое медицинское учреждение.

С таким способом определения перспектив эксплуатации здания сотрудники роддома не согласны и планируют заявить об этом на предстоящем 3 марта митинге. Он пройдет в формате встречи жителей с муниципальными депутатами. "Ранее префектура ЮЗАО не согласовала митинг самим работникам, которые выступали заявителями, под предлогом того, что он будет мешать гражданам, отдыхающим в парке. Спустя два дня точно такую же заявку, как две капли воды похожую, подали от группы муниципальных депутатов района Зюзино - Александра Замятина, Константина Янкаускаса, Юрия Самгина и других. Ее согласовали", - объяснил Гусев.

"На митинге мы заявим, что судьба роддома не может решаться на портале "Активный гражданин". Информация там подана таким образом, что люди, не знающие этот роддом, заведомо будут настроены против него. Голосование это небеспристрастное. Кроме того, оно сопряжено с большим количеством технических неполадок. Нужно проконтролировать, кто там в действительности может проголосовать. Оно не прозрачно", - прокомментировал он. Так, представитель профсоюза привел в пример, что оповещение о голосовании приходит даже на мобильные номера его знакомых в Санкт-Петербурге. Также, по его словам, "голосовать могут люди из самых разных районов Москвы, а при этом некоторые проживающие в районе жители проголосовать не могут".

"Мы не доверяем этому голосованию и считаем его попыткой подменить реальное мнение граждан, выраженное более чем в 5,5 живых подписей на данный момент, мнением непонятного круга лиц на этом портале", - добавил Гусев.

Добавим также, что район Зюзино стал одним из лидеров ЮЗАО по числу включенных в программу реновации домов - в нее вошли более 180 домов, почти треть всего жилищного фонда. Расширение района, связанное с процессом реновации, как опасаются многие специалисты, может привести к нехватке медицинской помощи, и закрытие роддома на этом фоне вызывает вопросы.