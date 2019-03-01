Почти 70-метровая статуя Иисуса Христа появится в столице Приморья

Вчера, 27 февраля, губернатор Приморского края Олег Кожемяко совместно с руководителем проекта "Вятский Посад" Геннадием Цурковым и вице-президентом АФК "Система" Али Узденовым провели детальные обсуждения проекта строительства статуи Иисуса Христа во Владивостоке.

Как передаёт пресс-служба "Вятского Посада", в качестве места расположения 68-метрового монумента рассматривается видовая площадка Крестовая на мысу Эгершельд. Создатели проекта исследовали местность, рассмотрели перспективный план размещения статуи и благоустройства территории вокруг неё, а также изучили планировку смотровой площадки, схему внутреннего строения постамента и устройства самого монумента.

По словам авторов проекта, построенное сооружение станет духовным символом сплочения русского народа. Согласно замыслу, статуя Иисуса Христа будет освящать крестным знамением все прибывающие в Россию и отплывающие из неё корабли, благословляя их на дальние походы.

Кроме того, рядом со статуей планируется построить храм в честь преподобного Сергия Радонежского. Однако, по мнению Кожемяко, лучшим вариантом будет строительство небольшой часовни.

"Будут приезжать делегации, будут заходить, например, свечку поставить, — приводятся слова главы региона на сайте "Вятского Посада". — А так как группы будут по 20-30 человек, то примерно и нужно на такое количество делать".