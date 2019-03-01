Лукашенко пригрозил найти замену российской нефти из-за налогового манёвра

Минск вынужден будет переходить на нефть из других стран, если не сможет договориться с Москвой по компенсации из-за налогового манёвра, завил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Мы купим на рынке нефть, сегодня нефти — покупай сколько хочешь, вопрос в цене", — цитирует его "РИА Новости".

Белорусский лидер добавил, что по окончании модернизации двух нефтеперерабатывающих завода страны глубина переработки топлива составил до 95%, "как на европейских заводах".

"Ну и кто от этого выиграет? — подчеркнул он. — Мы просто на российских рынок, где перерабатывается российская нефть, <…> привезём чужую нефть. России это надо? Нет. Ну так сегодня надо думать об этом".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в прошлом месяце Лукашенко предупредил, что Москва может потерять союзника в лице Минска, если два государства не договорятся о компенсации потерь из-за налогового манёвра правительства РФ в нефтяной сфере.

Отметим, белорусский бюджет при таком развитии ситуации может потерять к 2024 г. более $10 млрд.