Власти Югры пообещали приложить все усилия для сохранения авиакомпании Utair

Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) сделают всё от них зависящее, чтобы авиакомпания Utair продолжила свою работу, заявила глава региона Наталья Комарова.

Напомним, авиаперевозчик в настоящее время испытывает финансовые трудности и находится в процессе очередной реструктуризации долговых обязательств.

Как передаёт ТАСС, Комаровой был задан вопрос о том, может ли Utair в обозримом будущем прекратить своё существование.

"Я полагаю, что мы должны сделать все, чтобы этого не произошло", — ответила губернатор ХМАО.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, сразу несколько контрагентов авиакомпании — "Гидпромэнергострой", "Интер", "Флеш лайт капитал" и ЮЮК — заявили о намерении обратиться в суд с исками о банкротстве перевозчика из-за неисполнения последним в течение трёх месяцев своих обязательств в размере от 340 до 358 тыс. рублей. Кроме того, стало известно о возможном создании "Сбербанком" и ВТБ региональной авиакомпании на базе Utair.