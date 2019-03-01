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Политика

Власти Югры пообещали приложить все усилия для сохранения авиакомпании Utair

Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) сделают всё от них зависящее, чтобы авиакомпания Utair продолжила свою работу, заявила глава региона Наталья Комарова.

Напомним, авиаперевозчик в настоящее время испытывает финансовые трудности и находится в процессе очередной реструктуризации долговых обязательств.

Как передаёт ТАСС, Комаровой был задан вопрос о том, может ли Utair в обозримом будущем прекратить своё существование.

"Я полагаю, что мы должны сделать все, чтобы этого не произошло", — ответила губернатор ХМАО.

Наталья Комарова(2018)|Фото: admhmao.ru

Ранее, как сообщало Накануне.RU, сразу несколько контрагентов авиакомпании — "Гидпромэнергострой", "Интер", "Флеш лайт капитал" и ЮЮКзаявили о намерении обратиться в суд с исками о банкротстве перевозчика из-за неисполнения последним в течение трёх месяцев своих обязательств в размере от 340 до 358 тыс. рублей. Кроме того, стало известно о возможном создании "Сбербанком" и ВТБ региональной авиакомпании на базе Utair.

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Власти Югры пообещали приложить все усилия для сохранения авиакомпании Utair

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Теги: Utair, авиакомпания, Югра, ХМАО, Наталья Комарова



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