Диагноз "эхинококкоз" подтвержден у 49 ульяновских суворовцев

По данным Министерства здравоохранения РФ на 20 февраля, диагноз "эхинококкоз" подтвержден у 49 ульяновских суворовцев. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Куринный.

Напомним, ранее тревогу подняли родители заразившихся детей. По их словам, у некоторых студентов обнаружили "червей в легких".

Сообщалось, что более 800 курсантов и сотрудников образовательного учреждения проходят обследования.

Суворовцы могли заразиться от собаки, заявил ранее эксперт, через воду и пищу эхинококкоз практически не передается.

В феврале ульяновских суворовцев, заразившихся эхинококкозом, отправили в Москву.