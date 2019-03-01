Путин в выходные примет участие в мероприятиях зимней Универсиады в Красноярске

Президент РФ Владимир Путин в выходные посетит Красноярск для участия в мероприятиях Всемирной зимней универсиады 2019 года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Так, 2 марта глава государства примет участие в торжественной церемонии открытия Универсиады, по окончании которой встретится с членами исполнительного комитета Международной федерации университетского спорта (FISU).

"3 марта глава государства ознакомится с объектами деревни Универсиады и пообщается со спортсменами", - говорится в Также Путиным запланировано посещение одного из спортивных мероприятий.

XXIX Всемирная зимняя универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта. Всего будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта.