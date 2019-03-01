Воронежский губернатор Александр Гусев считает, что власти "должны слышать людей – но не тех, кто громче всех кричит, а большинство"

В рамках проекта «Современное государственное управление», реализуемого правительством Воронежской области совместно с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ в столице региона была организована стратегическая сессия «Современное государственное управление. Цикл стратегического управления». В мероприятии принял участие губернатор Александр Гусев, сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

В ходе стратегической сессии рабочие группы прорабатывали мероприятия по реализации стратегии социально-экономического развития региона на 2019 год, актуализируя их с учетом ключевых приоритетов послания Владимира Путина. Рабочими группами были рассмотрены все ключевые сферы и направления – от жилья, инфраструктуры и местного самоуправления до промышленности, предпринимательства и цифровизации.

Основная задача, которая ставилась перед участниками - сформулировать план работ с позиции максимизации социальных эффектов для граждан, и выработать качественный содержательный ответ на вопрос – как актуализируемые или разрабатываемые мероприятия удовлетворяют реальным запросам общества.

Комментируя доклады кураторов групп, Александр Гусев отметил, что некоторые предложения требуют дополнительной проработки, в том числе с точки зрения их ресурсного обеспечения. Губернатор дал участникам стратегической сессии поручение произвести необходимую доработку в самое ближайшее время. "Не услышал в докладе о том, что все детские поликлиники, которые есть на территории области, в 2019 году должны работать по системе «Бережливая поликлиника». Президент перед нами поставил задачу – в 2021 году, но мы с вами договорились в 2019 году это сделать. Это принципиальный момент. Прошу поручение мое исполнить. Вы говорили о том, что Воронеж должен быть и на сегодняшний день уже фактически является центром макрорегиона Центрально-Черноземного. У нас с вами здесь есть определенные задачи – в том числе обеспечить наличие в регионе федерального университета. И еще важная задача, если мы себя позиционируем как некий центр, объединяющий несколько областей, и это важно для развития экономики в целом и для того, чтобы мы смогли говорить о росте благосостоянния населения, создании высокопроизводительных рабочих мест с высокой заработной платой, – мы должны привлекать сюда крупные федеральные инвестиционные и финансовые структуры", – призвал губернатор.

Особый акцент Александр Гусев сделал на теме повышения уровня доходов населения. "Мы должны обеспечить нашему населению возможность получать достойные доходы. Я вам говорил и буду говорить: задача отраслевых исполнительных органов власти по своим направлениям – построить свою работу так, чтобы у нас не осталось предприятий и учреждений, в которых заработная плата ниже среднеотраслевой", – подчеркнул губернатор.

После сессии, общаясь с местными журналистами, воронежский губернатор заявил, что главное в регионе обеспечить развитие территории. "Мы договорились сегодня о том, что несколько новых подходов применим, платформы новые информационные внедрим. Мы продолжим работу по внедрению ключевых показателей эффективности. Пока это делается для пилотных ИОГВ, будем распространять и дальше. Активно будем проводить работу с нашими подведомственными учреждениями – есть большое поле для деятельности. Мы движемся ровно по тому плану, который для себя наметили", – сказал глава региона.

Глава региона считает, что результаты работы в первую очередь будут оцениваться с опорой на мнение граждан. " Мы наемные работники, и работодатели у нас – это граждане. Они платят нам зарплату через налоги. И парадигма нашей работы должна заключаться в том, чтобы то видение, которое складывается у граждан, и те ожидания, которые у них есть, удовлетворить. Это непросто, мы понимаем, что сколько людей – столько и мнений. Но все равно общественное мнение выкристаллизовывается, и квинтэссенция отображает мнение если не всех, то большинства. И важно здесь не допустить ошибки: слышать не тех, кто громче всех кричит, а тех, кого больше. И здесь нам тоже нужно учиться. Мы договорились, что коллеги из академии народного хозяйства нам помогут, проведя обучающие мероприятия с тем, чтобы мы научились разговаривать с населением и слышать его. Ведь иногда за масштабами решения проблемы мы можем упускать детали, которые важны", – резюмировал губернатор.

Проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Дмитрий Буташин отметил, что с правительством Воронежской области очень интересно работать и виден результат. " Сегодняшняя стратегическая сессия, которая была направлена на обсуждение вопросов реализации национальных проектов, а также приоритетных проектов развития региона, показала, что правительством, командой губернатора, уделяется большое внимание отработке до мельчайших деталей всех аспектов управления развитием региона. Какая бы замечательная команда ни была, но если есть руководитель, который очень четко отслеживает, контролирует исполнение всех решений до завершения процесса и ставит новые задачи, то команда работает более динамично, эффективно, более слаженно. Вот здесь мы такую команду видим",– подчеркнул Дмитрий Буташин.

Директор Центра управления изменениями Института «Высшая школа государственного управления» РАНХиГС Алексей Шипов, отметил, что хорошая стратегия – это стратегия, которая реализуется. В Воронежской области стратегия на сегодняшний день является не просто планом или отчетом, она стала основой регулярной деятельности. Для этого мы внедрили новые управленческие инструменты – годовой цикл стратегического управления, оперативные планы мероприятий по реализации стратегии, дашборды, стратегические доклады. Идет работа над внедрением сквозной системы показателей.

Добавим, что по итогам сессии рабочим группам предстоит доработать сформированный в ходе стратегической сессии план мероприятий по реализации стратегии на 2019 год с учетом обозначенных губернатором приоритетов и необходимости обеспечения максимальных социальных эффектов для жителей Воронежской области. Итогом должен стать набор проектов с конкретными и понятными результатами для граждан.