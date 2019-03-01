В ДНР будут созданы народные дружины

В ДНР будут созданы добровольные народные дружины, в частности для помощи полиции в охране правопорядка. Об этом заявил глава исполкома общественного движения "Донецкая Республика" Алексей Муратов.

По его словам, дружинниками могут стать жители ДНР возрастом от 18 лет с хорошим уровнем физической подготовки и имеющие достижения в спорте. Удостоверения будут выдавать дружинникам после прохождения испытательного срока в один месяц.

Напомним, накануне в ДНР было принято решение о создании Молодежного парламента.