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В Нижневартовске выберут "Семью года"

Стартовал приём заявок на конкурс "Семья года", сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии Нижневартовска.
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Участвовать могут семьи, прожившие в браке не меньше 10 лет; воспитывающие детей на основе духовно-нравственных ценностей, таких как человеколюбие, справедливость, честь и другие. Приглашаются к участию семьи, члены которых активно участвуют или участвовали в жизни города, округа, страны, отмечены общественными наградами. Также заявиться на конкурс могут семьи, в которых детей приобщают к творчеству, искусству, культурно-историческому наследию, национальной культуре. Заявку, приложение к ней и портфолио до 6 мая можно отправить по адресу улица 60 лет Октября, 11/2, кабинет № 207 или по электронной почте dcoctober@yandex.ru.

Конкурс проводится по нескольким номинациям, среди которых – "Молодая семья", "Золотая семья", "Аборигенная семья" и другие. Первенство "Семья года" проходит в рамках муниципальной программы "Развитие гражданского общества в Нижневартовске на 2018-25 гг. и на период до 2030 г.". Итоги подведут 18 мая.

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В Нижневартовске выберут "Семью года"

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Теги: конкурс Семья года, традиционные ценности, брак



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